Atheist reprogramme sa tournée européenne et française pour début 2022

Atheist vient d’annoncer les nouvelles dates de sa tournée « Enthralled In Europe Tour » reportée à 2022. Le groupe sera accompagnée de Cadaver, Svart Crown et From Hell. La tournée sera en France mi-février.

02/01 Copenhagen, DEN – Stengade (feat. Critical Mess)

02/02 Cottbus, GER – Gladhouse (feat. Critical Mess)

02/03 Katowice, POL – P23 (feat. Critical Mess)

02/04 Prague, CZE – Exit Chmelnice (feat. Critical Mess)

02/05 Bratislava, SLO – Randal (feat. Critical Mess)

02/06 Cluj Napoca, ROM – Form Space (feat. Critical Mess)

02/07 Bucharest, ROM – Quantic Club (feat. Critical Mess)

02/08 Sofia, BUL – Mixtape 5 (feat. Critical Mess)

02/09 Budapest, HUN – Barba Negra (feat. Critical Mess)

02/10 Graz, AUT – Explosiv (feat. Critical Mess)

02/11 Jesolo/Venice, ITA – Music Arena

02/12 Rome, ITA – Traffic Club

02/13 Milan, ITA – Slaughter Club

02/15 Barcelona, SPA – Boveda

02/16 Madrid, SPA – Caracol

02/17 Toulouse, FRA – L’Usine à musique

02/18 Marseille, FRA – Jas Rod

02/22 Kassel, GER – Goldrube (feat. Typhus)

02/24 Apeldoorn, NET – Gigant (feat. Typhus)

02/25 Vorselaar, BEL – De Dreef (feat. Typhus)

02/26 Bochum, GER – Matrix (feat. Typhus)

02/27 Dresden, GER – Puschkin (feat. Typhus)