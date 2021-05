ANTHRAX fête ses 40 ans avec un Live stream et des vidéos exclusives

ANTHRAX vient de dévoiler l’agenda qui marquer l’anniversaire de ses 40 ans cette année. En plus d’un Live Stream qui aura lieu le 16 juillet prochain, le groupe prévoit de publier chaque semaine à partir du 3 mai, une série de vidéos exclusives pour revenir sur la carrière du groupe.

En voici la liste:

3 Mai: « Fistful Of Metal »

10 Mai: Spreading The Disease »

17 Mai: « Among The Living »

24 Mai: « State Of Euphoria »

31 Mai: « Persistence Of Time »

7 Juin: « Sound Of White Noise »

14 Juin: « Stomp 442 »

21 Juin: « Volume 8 »

28 Juin: « We’ve Come For You All »

5 Juillet: « Worship Music »

12 Juillet: « For All Kings »