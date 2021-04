Alluvial dévoile le titre « Thy Underling » tiré du nouvel album « Sarcoma » prévu pour le 28 mai via Nuclear Blast. Alluvial est composé de Wes Hauch (ex-The Faceless, Black Crown Initiate, etc.), Kevin Muller (ex-Suffocation), Matthew Paulazzo (Aegaeon, The Zenith Passage) et Tim Walker (Entheos).