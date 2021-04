ABORTED confirme l’enregistrement d’un nouvel album

Les belges d’ABORTED viennent de démarrer l’enregistrement d’un nouvel album. C’est ce que le groupe vient de révéler sur sa page Facebook en déclarant:

« Donc, comme vous l’avez peut-être deviné, nous avons travaillé dur sur un nouveau disque et avons commencé le processus d’enregistrement il y a peu de temps. Ken a terminé la batterie avec Zack Ohren (ndlr: Machine Head, Suffocation) il y a quelque temps et voici ce qu’il a à dire à ce sujet:

«Lorsque nous travaillions sur cet album, nous avions en fait prévu de jouer avec le groupe pendant une bonne semaine avant de suivre pour vraiment étoffer les chansons. Eh bien … nous savons tous ce qui s’est passé l’année dernière, alors nous avons eu le choix d’attendre ou d’essayer quelque chose de différent.

Je pense que nous voulions tous éviter la pensée de «la pandémie va diminuer la qualité de notre album». Heureusement pour nous, nous écrivons de la musique séparément depuis plus de 10 ans maintenant, donc le processus d’écriture n’a pas été un trop grand changement; l’enregistrement, cependant, était un peu différent.

En ce qui concerne la batterie, trouver un studio, une salle et un ingénieur capable de travailler du death metal intense est un must pour nous. Nous avons eu la chance de travailler avec Zack Ohren et trouver un moyen de contourner la pandémie pour obtenir un enregistrement sur lequel je pense que tout le monde sera incroyablement excité. Pour ma part, j’étais très excité d’avoir enfin la chance de travailler avec Zach, car j’ai vécu en Californie toute ma vie et que j’ai connu le travail de Zach pendant la moitié.

Croyez-moi quand je vous dis que non seulement nous avons réussi le disque du Covid, mais que nous avons réussi à obtenir l’un de nos meilleurs disques à ce jour et je ne peux pas attendre que vous l’entendiez tous. »

Plus d’infos: https://www.facebook.com/Abortedofficial/posts/312312513586592