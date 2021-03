Zero Trust vient de publier une vidéo pour le titre « Birch » tiré du EP éponyme dispo depuis hier. Voici le line up:

Chant: BJ Allen (Full Scale Riot, Ghidrah, GMK)

Guitare: Zack Thorne (Bulldoze, Agents Of Man, Skarhead)

Guitare: Mike Milewski (Bulldoze, Homicidal)

Basse et Chant: Travis Stever (Coheed And Cambria)

Batterie: Evan Rossiter (Full Scale Riot, Organyc)