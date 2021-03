Un premier single pour Go Ahead And Die (Max Cavalera) et un album pour Juin

Go Ahead And Die, le projet de Max Cavalera et de son fils Igor Amadeus Cavalera, vient de sortir un premier single intitulé « Truckload Full Of Bodies ». Il est tiré d’un album éponyme qui sortira le 11 juin prochain via Nuclear Blast et en voici le track listing:

01 – “Truckload Full Of Bodies”

02 – “Toxic Freedom”

03 – “I.C.E. Cage”

04 – “Isolated/Desolated”

05 – “Prophet’s Prey”

06 – “Punisher”

07 – “El Cuco”

08 – “G.A.A.D.”

09 – “Worth Less Than Piss”

10 – “(In The) Slaughterline”

11 – “Roadkill”