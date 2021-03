Un nouvel album pour PESTILENCE en juin prochain

Communiqué: Un nouvel album, sur un nouveau label armé d’un tout nouveau line-up et d’une nouvelle dynamique: quoi qu’il arrive, PESTILENCE – ou plus précisément leur maestro Patrizio Mameli – est comme le phénix, renaissant de ses cendres, encore et encore. Le légendaire groupe de death metal progressif sortira son neuvième opus intitulé « Exitivm » le 25 juin dans le monde entier via Agonia Records. Un site Web officiel a été lancé pour « Exitivm« , donnant accès à toutes les informations pertinentes concernant le nouvel album, à l’adresse: https://exitivm.com/

Line-up:

Patrizio Mameli – vocals, lead guitars

Rvtger van Noordenbvrg – lead guitars

Joost van den Berg – bass

Michiel van der Plicht – drvms

Tracklist:

1. In Omnibvs (Intro)

2. Morbvs Propagationem

3. Deificvs

4. Sempiternvs

5. Internicionem

6. Mortifervm

7. Dominatvi Svbmissa

8. Pericvlvm Externvm

9. Inficiat

10. Exitivm

11. Immortvos

12. Personatvs Mortem (Outro)

Formats:

– Jewelcase CD

– Digi CD

– Box CD

– Black LP

– Ultra Clear LP

– Blood Vanilla LP*

– Picture LP**

– Pinwheel LP***

– Firebreath LP***

– Digital