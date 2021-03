Un nouveau single en vidéo pour DANKO JONES et un Live Stream demain

DANKO JONES annonce la sortie d’un nouvel album intitulé « Power Trio » le 27 aout prochain via le label MATE IN GERMANY et en dévoile un single avec le titre « I Want Out » à voir en vidéo ci-dessous.







A noter également que pour les 25 d’existence du groupe, DANKO JONES propose 2 évènements livestream les vendredi 12 et samedi 13 mars.

Vendredi 12 mars pour le continent américain

Samedi 13 mars à 20h00 pour l’Europe

Toutes les infos ici : https://danko-jones-europe.eventbrite.ca/