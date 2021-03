Un concert de Glassjaw filmé à Levittown, USA, en 1999, vient d’être restauré et mis à disposition via Youtube par hate5six.com.

La setlist est composée de:

“Motel Of The White Locust”

“Majour”

“Harlem”

“Pretty Lush”

“Black Coffee”

“When One Eight Becomes Two Zeros”

“Star Above My Bed”