TWO TRAINS LEFT dévoile une vidéo pour le titre « Throw It All Away »

Communiqué: TWO TRAINS LEFT, groupe de Punk/Rock aux influences ‘Ricaines (A Day To Remember, New Found Glory…) et guidé par nos très chers Frenchies Chunk, No Captain Chunk! ; est de retour avec un nouveau single/clip à paraître le 18 Mars issu de leur prochain EP « As Safe As Yesterday » prévu pour Juin !

» Peu importe à quel point la vie peu parfois être difficile, il y a toujours un moyen de le surmonter, de laisser ses idées noires de côté. Cette chanson est un hymne à l’espoir, une invitation à tout ceux qui ont des difficultés, de partir à l’aventure avec nous, de « Throw It All Away ». On a fait équipe avec mediaoffline pour le clip qui s’inspire de l’univers de Michel Gondry avec des plans en stop motion et des fondus renversantes, le groupe étant séparé dans deux mondes différents. » Dimitri