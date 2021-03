Satanic Planet, le nouveau super groupe composé de Justin Pearson (The Locust, Dead Cross..), Dave Lombardo (Suicidal Tendencies, Dead Cross…), Luke Henshaw (Planet B) et Lucien Greaves (The Satanic Temple), vient de lancer le single « Baphomet ». C’est à découvrir ci-dessous. L’album éponyme sera dans les bacs le 28 mai via Three One G Records.