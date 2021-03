La cause du décès d’Alexi Laiho (Children Of Bodom), âgé de 41 ans, vient d’être révélée. Selon Kimberly Goss, qu’Alexi Laiho avait épousée en 2002, son décès le 29 décembre 2020 dernier, était le résultat d’une « dégénérescence alcoolique du foie et du tissu conjonctif du pancréas ». L’autopsie a également révélé un cocktail d’analgésiques, d’opioïdes et de médicaments contre l’insomnie dans son système au moment de son décès.

