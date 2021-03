POP EVIL, un nouveau single qui annonce leur nouvel album

Communiqué: Le nouveau single de Pop Evil s’intitule « Set me Free », il est disponible depuis ce matin sur toutes les plateformes digitales et il annonce « Versatile » le 6ème album studio du groupe, qui sera disponible le 21 mai 2021 sur Entertainment One (eOne).

Précommandez le ici : https://www.popevil-versatile.com/





Fidèle à son image, le groupe du Michigan combine les aspects les plus heavy de ses compos à des incursions plus distinctives, voire expérimentales, sur d’autres territoires musicaux.C’est d’ailleurs ce qui avait déjà transpiré lors du lancement des précédents extraits de l’album « Let The Chaos Reign », « Work » & « Breathe Again ».

Cette dernière chanson a d’ailleurs atteint le TOP 10 des charts rock et alternatifs aux USA, alors qu’en France on peut l’entendre régulièrement sur OuiFM, Heavy1 ou Radio Metal.

Au fil des années, à coup de chansons aux refrains imparables, bâtis sur des riffs entêtants, le quintette mené par le charismatique chanteur Leigh Kakaty s’est construit une solide fan-base qui a permis à Pop Evil de générer plus de 600 millions de streams sur l’ensemble de son catalogue et de vendre un total d’albums qui vient de dépasser le million d’exemplaires !

Les morceaux de « Versatile » conjuguent des mélodies aux allures cinématographiques à un groove lourd et inébranlable. Les hymnes invitant à lever le poing bien haut se mêlent et de puissantes balades. Comme les précédents albums de Pop Evil, ce disque marque une sorte de renaissance artistique, encore une fois, aussi ambitieuse qu’imprévisible.

« Versatile » sonne exactement comme son nom l’indique. Il distille des mélodies captivantes et des riffs typiques, pour mieux nous conduire vers une excitante exploration définitivement tournée vers l’avenir.

Liste des titres 1.Let the Chaos Reign

2.Set me Free

3.Breathe Again

4.Work

5. Inferno

6. Stronger (The Time Is Now)

7. Raise Your Flag

8. Human Nature

9. Survivor

10. Worst In Me

11. Same Blood

12. Fire Inside