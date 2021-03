Obituary qui a donné un Live stream le 27 Mars dernier avec plusieurs surprises dont une reprise de Power Trip et du titre « Executioner’s Tax (Swing Of The Axe) » avec en guest les guitaristes du groupe Blake Ibanez et Nick Stewart. Il s’agissait de rendre hommage au frontman de Power Trip Riley Gale, décédé en Aout 2020.

La vidéo est à voir ci-dessous.