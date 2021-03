Communiqué: Un mois après la sortie de son cinquième album, HELLO KARMA!, PSYKUP illustre ce dernier avec un nouveau clip. Après « Lucifer Is Sleeping », c’est « Nothing To Sell » qui est mis en vidéo. rois minutes de son et d’images avec un message on ne peut plus simple : Tout s’achète, tout se vend. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Stop à la course à l’excellence et à la célébrité.