La Biographie BAD RELIGION enfin en France

De ses expérimentations adolescentes dans un garage de la vallée de San Fernando jusqu’aux têtes d’affiches de festivals à travers le monde, DO WHAT YOU WANT raconte, dans un style irrévérencieux, l’histoire d’un groupe à la carrière longue de quarante ans : BAD RELIGION.

Les narrateurs principaux de DO WHAT YOU WANT ne sont autres que les quatre voix qui personnifient BAD RELIGION : Greg Graffin, un gosse du Wisconsin qui chantait dans une chorale, devenu icône du punk rock de Los Angeles alors qu’il n’était encore qu’adolescent ; Brett Gurewitz, qui lâchera vite ses études pour devenir un magnat de la musique en fondant le label punk indépendant Epitath Records ; Jay Bentley, skateur et surfeur, aussi connu pour son habileté à jouer de la basse que pour ses pitreries sur et en dehors de la scène ; et Brian Baker, membre fondateur de Minor Threat qui rejoindra le group en 1994 et offre ici une perspective originale en tant que pièce rapportée et confident





BAD RELIGION se forment à Los Angeles en 1980 et figurent parmi les groupes punk américains les plus influents de tous les temps. Ils ont sorti dix-sept albums dont ils ont vendu plus de cinq millions de disques et continuent de remplir les salles à travers le monde.

Avec un mélange unique de hardcore mélodique et de textes qui provoquent et donnent à réfléchir, BAD RELIGION ont frayé la voie de l’explosion du punk rock dans les années 1990, ouvrant les portes à des groupes comme NOFX, The Offspring, Rancid, Green Day et Blink-182, qui toucheront alors le grand public. Ils ont montré au monde ce que pouvait être le punk et continuent à diffuser leur message une chanson, un concert et une tournée à la fois.

L’auteur

JIM RULAND écrit pour des magazines de punk rock comme Flipside depuis le début des années 1990 et est un fidèle contributeur de Razorcake, le seul fanzine américain à but non lucratif jouissant d’une renommée internationale. Il est le coauteur de My Damage avec Keith Morris, chanteur/fondateur de Black Flag, Circle Jerks et OFF!

Plus d’infos: https://www.kickingrecords.com/c/Label/BAD-RELIGION/BAD-RELIGION-Do-what-you-want-p157.html