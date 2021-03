Kataan qui vient de signer chez Prosthetic Records et qui prépare un nouveau EP pour le 7 Mai vient de partager un single intitulé « Processor ». Le combo est formé du chanteur guitariste Nicholas Thurnbury (Vattnet Viskar) et de frontman d’Astronoid, Brett Boland, et qui pour occasion passe à la batterie et à la basse. C’est à découvrir ci-dessous.