Décès de Lars-Göran Petrov (ENTOMBED A.D.)

Nous venons d’apprendre le décès de Lars-Göran Petrov qui avait fêté ses 49 ans le 17 février dernier. Une terrible nouvelle pour tous les fans de la scène metal suèdoise…

Voici ce qu’a communiqué ENTOMBED A.D.:

« Nous sommes dévastés d’annoncer que notre ami bien-aimé Lars-Göran Petrov nous a quittés.

Notre frère, leader, chanteur, notre Chief Rebel Angel a démarré une autre expédition hier soir. C’est avec la plus profonde tristesse que nous devons annoncer que Lars-Göran Petrov nous a quitté. Il était (est !!!) un ami incroyable, et une personne qui a touché tant de gens. Il a changé tant de vies avec sa voix, sa musique, son caractère et sa personnalité unique. Le sourire de LG est quelque chose que nous garderons pour toujours dans nos coeurs. Lorsqu’on lui a demandé dans une interview ce qu’il aimerait avoir écrit sur sa tombe et qu’en est-il de son héritage, il a répondu: « Je ne mourrai jamais, il ne mourra jamais ». Et vous ne l’avez pas fait. Vous vivrez pour toujours dans nos coeurs. ⁣⁣⁣⁣

REPOSE EN PAIX. LG Petrov. »

https://en.wikipedia.org/wiki/Lars_G%C3%B6ran_Petrov