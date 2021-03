Satanic Planet, le nouveau projet Indus de Justin Pearson (The Locust, Dead Cross…), Dave Lombardo (Suicidal Tendencies, Dead Cross, ex-Slayer…), Luke Henshaw (Planet B) et Lucien Greaves (The Satanic Temple), devrait sortir leur projet le 28 Mai prochain. C’est ce que les membres du projet viennent de laisser entendre.

