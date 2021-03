GOJIRA dévoile le nouveau titre « Amazonia » tiré de l’album « Fortitude » prévu pour le 30 Avril. A noter que les bénéfices des ventes du single iront à l’organisation à « The Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB) » qui défend les droits environnementaux et culturels des tribus autochtones d’Amazonie qui ont énormément souffert – victimes de la déforestation, de la perte de terres, du travail forcé, de la violence et du harcèlement.