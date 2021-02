Une fête pour les 30 ans du magazine METALLIAN

Communiqué: Qui aurait pu croire qu’en Novembre 1991, à Dorval, proche banlieue de Montréal (Canada), un petit fanzine imprimé en photocopie à 300 exemplaires du nom de « Metallian » allait être amené à faire une telle carrière !?

Restons positifs, gardons espoir et venez fêter comme il se doit cet anniversaire des 30 ans du magazine, les 19/20/21/22 Novembre 2021 prochain.

Toutes les infos et détails ici : http://metallian.online/

Billetterie ici : http://metallian.online/hellinthepark/#tickets

Découvrez le METALLIAN BIRTHDAY PARTY TRAILER

Un petit peu d’histoire…

Metallian Magazine est né à Montréal (Canada) en 1991, de la rencontre entre deux passionnés de metal : Yves Campion et un animateur bien connu de la scène québécoise de l’époque, Ali « The Metallian » (ex-manager de Kataklysm) animateur d’une célèbre émission radio nommée « Sonic Disaster » sur CSRG Radio Montréal…

Cette collaboration a donné naissance à un fanzine photocopié en Anglais tiré à l’époque à 300 exemplaires et distribué dans les célèbres boutiques metal spécialisées devenues cultes : Wild Rags en Californie tenu par un certain Richard C., Rock & Stock à Montréal, le célèbre SHADES à Londres, etc…

Le fanzine s’est vite modernisé au vu du succès rencontré et a vite augmenté le tirage pour passer en impression OFFSET.

Le modèle de Metallian était à cette grande époque le fameux magazine anglais METAL FORCES.

Le retour en France d’Yves CAMPION fin 1994 a mis fin à la collaboration en très bons termes des deux compères et le pari fou de Yves Campion de sortir Metallian en kiosque,qui avait alors deux versions (française et anglaise), est survenu en 1995.

Le premier a avoir cru en Metallian a été Christian Bivel d’Adipocere Records à l’époque le plus gros vendeur metal de VPC dont la catalogue était encarté avec le magazine… Metallian devenant ensuite le premier magazine musical en kiosque à insérer un CD Sampler grâce à Adipocere.