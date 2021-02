Un nouveau documentaire sur le Metal avec Metallica, Guns N’ Roses, Rage Against The Machine, Slipknot…

Des membres de Metallica, Guns N’ Roses, Rage Against The Machine, Slipknot, Korn, Avenged Sevenfold, Rob Zombie et bien d’autres participent à un nouveau documentaire intitulé « Long Live Rock… Celebrate The Chaos ». Dirigé par Jonathan McHugh, le documentaire nous plonge dans l’univers du hard rock et du metal à travers les histroires des musiciens qui l’ont fait.

Un trailer est à voir ci-dessous et la première diffusion est prévu pour le 11 mars. Plus d’infos: https://www.longliverockmovie.com/