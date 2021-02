Soilwork vient de dévoiler son film intitulé « A Whisp Of The Atlantic ». Il s’agit d’une vidéo de près de 40 minutes qui reprend la trilogie « The Feverish Trinity » et qui rassemble les clips de « Feverish », « Desperado » et « Death Diviner » avec quelques nouvelles séquences. C’est à voir ci-dessous.