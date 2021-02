Serj TANKIAN dévoile un nouveau titre et son nouvel EP dispo en mars

2020, l’année de la pandémie : Une année d’instabilité sociale, de violences policières et d’une élection américaine mémorable. L’année de la COVID-19 avec un nombre de victimes croissant. Une explosion énorme et meurtrière au Liban. Un bouleversement politique en Biélorussie. Une économie mondiale qui s’écroule. Des manifestations dans tous les pays…

Voilà, le décor est planté pour que de la nouvelle musique composée par Serj Tankian commence à s’exprimer…

Avec son éclectisme habituel, cette voix et cette manière unique de la libérer, Serj dévoile Elasticity, un EP de 5 titres qui alterne les brûlots énergiques sur fond d’électronique, comme la chanson titre, avec une harangue en faveur de son Arménie adorée (« Electric Yerevan »),

ou la satire politique grinçante de « Your Mom. »

À l’origine, Serj n’avait pas l’intention de sortir ces morceaux sous son nom, bien au contraire. En fait, Elasticity comporte des titres destinés à System Of A Down, mais le destin en a voulu autrement « Il y a quelques années j’ai envisagé la possibilité de sortir un nouveau disque avec les gars de SOAD, et j’ai travaillé sur quelques chansons que j’ai adaptées exprès à un format rock, » explique-t-il. « Comme nous ne sommes pas tombés d’accord sur une vision commune autour d’un nouvel album, j’ai finalement décidé de sortir ces morceaux sous mon nom ».



En bref, Elasticity est un nouveau canevas dans le répertoire en perpétuelle évolution de Serj Tankian. Chanteur, poète, auteur, compositeur, artiste visuel, impliqué et militant, il a toujours créé sa musique comme une soupape afin d’exprimer ses sentiments et ses opinions avec un degré de passion et de conscience rare dans le monde de la musique à l’heure actuelle.