REDEMPTION annonce son premier album et dévoile un premier single

Communiqué: Après deux EPs, le trio familial Redemption ose l’album. Vous avez certainement découvert leur passion pour le rock énergique et accrocheur sur la Mainstage 2 du Hellfest, au Cabaret Vert ou avec Angel (2019), cette fois les Kuhn rebranchent les amplis avec onze nouveaux titres ! Découvrez sans plus tarder « Play It Louder », premier extrait de Three Of A Kind à paraître le 23 Avril.







Redemption c’est deux frères biberonnés au son de Motörhead, Ramones, GBH et Slayer qui emmènent leur père dans une folle aventure. Le power trio applique une recette explosive : du heavy, du hard, des hymnes, du rock’n’roll qui cogne. Une envie qui les envoie partager la scène avec Dead Kennedys, Phil Campbell & The Bastard Sons, Nashville Pussy, Ultra Vomit ou encore Mass Hysteria et Airbourne. Après les EPs Live & Loud (2018) et Angel (2019), Redemption franchit le cap du long format. Onze titres, trente-neuf minutes et un condensé d’enthousiasme et de fraîcheur.

Line Up

Mat Kuhn (Chant & Guitare)

JS Kuhn (Basse & Chœurs)

Rod Kuhn (Batterie)

Tracklisting

01. Sound of Rock’n’roll

02. Welcome to the Wild

03. Are You Ready

04. Three of a Kind

05. Rock or Die

06. Do it My Way

07. Dark Side

08. Follow Me

09. I Never Knew

10. Play it Louder

11. The Rule