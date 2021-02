Papa Roach qui va sortir un nouveau Greatest Hits » le 19 mars prochain, vient de partager une nouvelle version du titre « Broken As Me » tiré de l’album de 2015 « F.E.A.R. », avec en Guest le frontman d’Asking Alexandria, Danny Worsnop. C’est à écouter ci-dessous.

« Greatest Hits Vol. 2: The Better Noise Years »

01 – “Born For Greatness”

02 – “Help”

03 – “Elevate”

04 – “Come Around”

05 – “Broken As Me” (feat. Asking Alexandria & Danny Worsnop)

06 – “Falling Apart”

07 – “Who Do You Trust?”

08 – “Gravity” (feat. Maria Brink)

09 – “American Dreams”

10 – “Face Everything And Rise”

11 – “Periscope” (feat. Skylar Grey)

12 – “Still Swingin’”

13 – “The Ending”

14 – “Burn”

15 – “Kick In The Teeth”

16 – “Elevate (Aelonia remix)

17 – “Help” (Aelonia remix)

18 – “Born For Greatness” (Cymek remix)

19 – “Top Of The World” (Aeolina remix)

20 – “Face Everything And Rise” (live acoustic version)

21 – “Leader Of The Broken Hearts” (live acoustic version)