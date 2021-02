METALLICA live dans The Late Show with Stephen Colbert.

METALLICA qui n’était pas à la mi-temps du Superbowl cette nuit, a encore été présent en Live mais cette fois dans l’émission The Late Show with Stephen Colbert. En effet, le groupe aimerait depuis plusieurs années pouvoir être à la mi-temps mais il sens bien, comme il aime le dire, qu’il est un peu trop #tooheavy pour le plus gros évènement sportif américain. C’est à voir ci-dessous.

A noter que la performance a été enregistrée avec un décor un peu spécifique, des enceintes qui ont servi lors de différentes tournées et évènements du groupe de ces dernières années. A vous de les retrouver:

Metallica Night at AT&T Stadium, San Francisco, CA: San Francisco Giants v Los Angeles Angels, May 2, 2015 (The National Anthem)

Metallica Night at Oracle Park, San Francisco, CA: San Francisco Giants v New York Yankees, April 26, 2019 (The National Anthem)

NBA Finals Game 3 at Oracle Arena, Oakland, CA: Golden State Warriors vs The Toronto Raptors June 5, 2019 (The National Anthem)

Metallica 30th Anniversary Celebration, San Francisco, CA, Dec 5, 7 and 9, 2011

Mariano Rivera Day, Yankee Stadium, New York, NY September 22, 2013 (« Enter Sandman »)

X-Games, Texas Speedway, Austin, TX, June 6, 2015

« Racing Stripe M » from the St. Anger Tour, 2003-2004 (designed by James)

« Vulturus » from the Death Magnetic Tour, 2008-2010 (designed by James)

The American Music Awards, November 16, 2003

Los Premios MTV Latin America, October 16, 2008

« DeHaan » surprise set at Orion Music + More Festival, Belle Isle, Detroit, MI, June 8, 2013

The WorldWired Tour 2017-2019 and the « Now That We’re Dead » music video