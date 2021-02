Ce week-end avait lieu la Blizzcon, l’évènement digital de Blizzard pour la présentation de ses jeux vidéo. METALLICA en était l’invité Live et y a joué le célèbre « For Whom The Bell Tolls ». L’évènement était bien entendu retransmis sur la plateforme Twitch. Celle-ci a auto censuré en Live le groupe pour répondre aux règles de copyright imposées aux US, notamment avec l’aide du groupe dans les années 90.