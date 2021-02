Matt Heafy, le frontman de Trivium, vient de publier 4 titres en acoustique tiré de l’album « The Crusade » sorti en 2006. C’est à écouter ci-dessous.

01 – “Entrance Of The Conflagration”

02 – “Anthem (We Are The Fire)”

03 – “Becoming The Dragon”

04 – “This World Can’t Tear Us Apart”

