Kill Division vient de dévoile le single intitulé « Cultists », à écouter ci-dessous. Le groupe est composé de :

Chant: Kyle Symons (ex-Malevolent Creation)

Guitare: Gus Rios (Gruesome, ex-Malevolent Creation)

Basse: Jeramie Kling (The Absence, etc.)

Batterie: Dirk Verbeuren (Megadeth, Bent Sea, etc.)