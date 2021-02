HYPNO5E annonce son premier concert en ligne

Les pionniers du métal cinématographique français Hypno5e ont annoncé leur premier concert en ligne intitulé « A Distant (Dark) Source Experience » durant lequel ils joueront l’album du même nom sorti chez Pelagic Records dans son intégralité. Pour la première fois et en exclusivité, Hypno5e présente cette expérience visuelle et sonore, et vient s’installer chez vous le temps d’une soirée.

Dirigé par Emmanuel Jessua, chanteur, compositeur et réalisateur du live, son but n’était pas seulement de capturer l’intensité de leur performance scénique, mais également de mettre en lumière leur univers artistique singulier à travers la qualité visuelle de cette expérience. “Lorsque nous avons décidé d’enregistrer ce livestream, c’était principalement dans le but de pouvoir proposer une véritable expérience live à notre public, qui ne peut pas nous voir jouer en ce moment à cause de la pandémie mondiale, mais également à nos fans à travers le monde qui ne nous ont pas vus depuis un moment (voire jamais !). Nous voulions proposer un format original qui soit plus qu’un concert… quelque chose de spécial en cette période difficile tant pour nos fans et que pour nous.”

A DISTANT (DARK) SOURCE EXPERIENCE sera diffusé le 27 février 2021 à 20h. Les billets sont disponibles sur https://hypno5e.veeps.com et incluent une offre exclusive billet + t-shirt dessiné par Reuben Bhattacharya de Visual Amnesia (Jinjer, Twelve Foot Ninja,