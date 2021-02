DROPKICK MURPHYS: Leur concert de la St Patrick cette année… en Live Stream

DROPKICK MURPHYS annonce la tenue d’un nouveau concert en streaming pour célébrer la Saint-Patrick, qui sera diffusé à minuit (heure française) la nuit du 17 au 18 mars. Ce concert sera disponible en accès gratuit avec participation libre.

Toutes les infos ici : http://www.dropkickmurphys.com/

Le chanteur Ken Casey a déclaré :

» Au lieu de vous faire payer des tickets, nous allons ‘passer le chapeau virtuel’, pour que vous puissiez donner ce que vous voulez pour nous soutenir et nous permettre de payer nos techniciens. Quand nous avons fait nos premiers concerts en streaming caritatifs, nos fans avaient été très généreux et nous avons pu lever beaucoup d’argent pour de bonnes causes. Mais franchement, cela fait un an que nous n’avons plus de travail, donc celui-ci sera pour nous. Bien évidemment, une partie [des dons] ira à une oeuvre caritative, comme toujours ! »