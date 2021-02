Des concerts tests à Paris et Marseille annoncés par Roselyne Bachelot

Roselyne Bachelot, Ministre de la Culture, vient d’annoncer l’organisation de deux concerts tests à Paris et Marseille dans le cadre du processus d’une possible réouverture des salles de concerts pour un public debout. En effet, la Ministre s’est dit confiante pour l’organisation de concert en place assise dans les prochains « mois » mais veut travailler avec l’aide d’un colloque scientifique sur l’organisation de concerts « debout ».

En effet, pour étudier l’impact de transmission du virus et le respect des règles sanitaire, deux concerts distincts vont se tenir en Mars prochain. Le premier aura lieu à Marseille pour 1.000 personnes qui seront assises mais avec la possibilité de se mettre debout et donc de pouvoir naviguer dans la salle. le deuxième à Paris avec 5.000 personnes à l’AccordHotels Arena (Bercy), en mode « debout » avec l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris en parallèle d’un groupe test.

En Avril, un colloque scientifique européen se réunira pour déterminer et bâtir un nouveau modèle pour le monde du spectacle.

Ces éléments nous permettent donc logiquement de penser que même si ces tests peuvent aboutir à quelque chose de positif, ça ne verra pas le jour avant la deuxième moitié de l’année et que malheureusement les festivals « debout » avec un nombre conséquent de participants semblent bien compromis pour cette année. Et on pense tout de suite au Hellfest…

A suivre…