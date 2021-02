Cannibal Corpse dévoile le nouveau single « Inhumane Harvest »

Cannibal Corpse dévoile un nouveau single intitulé « Inhumane Harvest » tiré du nouvel album « Violence Unimagined » prévu pour le 16 avril via Metal Blade Records. C’est à découvrir ci-dessous.

« Violence Unimagined » Track listing:

01 – “Murderous Rampage”

02 – “Necrogenic Resurrection”

03 – “Inhumane Harvest”

04 – “Condemnation Contagion”

05 – “Surround, Kill, Devour”

06 – “Ritual Annihilation”

07 – “Follow The Blood”

08 – “Bound And Burned”

09 – “Slowly Sawn”

10 – “Overtorture”

11 – “Cerements Of The Flayed”