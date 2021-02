ADRIAN SMITH & RICHIE KOTZEN dévoilent un nouvel extrait de leur 1er album

ADRIAN SMITH & RICHIE KOTZEN sortiront leur 1er album sortira le 26 Mars 2021. Un nouvel extrait en vidéo et intitulé « Scars » et à voir ci-dessous. Il fait suite au premier single « Taking My Chances » dévoilé en Janvier dernier et également disponible ci-dessous.

L’album est en préco à cette adresse: https://smith-kotzen.lnk.to/albumPR









Communiqué: Cet après-midi le duo Smith / Kotzen a mis en ligne le clip vidéo illustrant » Scars » ,

la deuxième chanson extraite de leur album que les deux musiciens ont décidé de faire découvrir à leur public.

Adrian décrit ce morceau « comme une chanson qui commence par une intro rêveuse pour évoluer peu à peu vers un son plus lourd », c’est clairement un retour vers le blues rock des années 70 que la paire de guitaristes pris plaisir à revisiter. Comme l’explique Richie: « Je me souviens que Scars était l’une des chansons que nous avons écrites au tout début de notre collaboration. On sent un climat mystérieux s’installer peu à peu dans ce morceau que je trouve assez séduisant. Les passages de guitares sont improvisés entre nous deux et on été enregistrés live ».

En plus d’avoir partagé avec Adrian la composition, la production et les parties de guitares et de chant de ce titre, Richie y assure également la basse et la batterie. La clip, en noir et blanc, a été tourné des deux côtés de l’Atlantique, dans des studios de Londres et Los Angeles, tandis que des images en plein air juxtaposent la beauté sauvage de la côte jurassique britannique avec les fameuses montagnes de Santa Monica qui surplombent la côte Pacifique près de Malibu.

Smith/Kotzen est une collaboration pour le moins électrique entre Adrian Smith & Richie Kotzen, deux musiciens chevronnés de la scène internationale qui ont décidé d’unir leurs forces au sein d’un nouveau side-project des plus excitants. Voisins occasionnels à Los Angeles, amis à plein temps avec un profond respect mutuel pour l’un et l’autre, ils n’ont jamais cessé, tout au long de leurs carrières respectives, de perfectionner leur style, réussissant ainsi à se créer un son tout à fait personnel.

» Taking My Chances »

le premier extrait de leur album, avait donné le ton à ce nouveau partenariat entre ces deux pionniers de la rock music. Ce titre accrocheur a été accueilli avec enthousiasme par les fans et les médias du monde entier. Il a ainsi lancé sur les feux de la rampe ce formidable partenariat entre ces deux talents extraordinaires et préparé le terrain pour l’album de cette collaboration aussi innovante que passionnante.

Enregistré dans les îles Turques-et-Caïques début 2020, mixé par Kevin « Caveman » Shirley, l’album est évocateur des groupes de classic rock des seventies, en laissant le champ libre à un punch accrocheur, ainsi qu’aux harmonies et à la virtuosité des guitares. En plus d’une pluie de guitares et du chant, Adrian et Richie s’y partagent aussi les parties de basse. Niveau batterie, Adrian Smith a fait appel à son pote d’Iron Maiden, Nicko McBrain pour la chanson « Solar Fire », alors que Tal Bergman (Billy Idol, Joe Bonamassa) s’est chargé des titres « You Don’t Know Me », « I Wanna Stay » et « ‘Til Tomorrow ». Alors que sur les cinq autres titres du disque, c’est carrément Ritchie Kotzen qui s’est emparé des baguettes ! C’est ainsi que l’on peut l’entendre sur « Scars ».

Adrian Smith est connu pour être l’un des principaux guitaristes d’Iron Maiden, et a également rencontré le succès en solo. Richie Kotzen est le frontman de Winery Dogs et a été le guitariste Mr.Big et Poison. Au cours de sa longue carrière, il a aussi sorti une vingtaine d’albums solo. Ces deux musiciens ont la réputation d’être de prolifiques auteurs-compositeurs.

Liste des titres :

1. Taking My Chances

2. Running

3. Scars

4. Some People

5. Glory Road

6. Solar Fire

7. You Don’t Know Me

8. I Wanna Stay

9. ‘Til Tomorrow