7WEEKS ce soir en Live Stream, à 19h00

Communiqué : Pour l’anniversaire de la sortie de Sisyphus et 11 mois après son dernier concert, 7 WEEKS jouera en direct du Centre Yves Furet le mardi 16 février à 19h00. Le groupe a décidé d’interpréter plusieurs titres dans les conditions du direct live. Pas de scène, pas de salle vide mais plutôt une façon de rentrer dans l’intimité des musiciens et leur quotidien au travers de plusieurs titres joués de manière électrique et physique: recréer l’urgence pendant cette période d’attente.