WARDRUNA annonce un Live Stream

Communiqué: WARDRUNA ANNONCE UN SPECTACLE VIRTUEL UNIQUE EN SON GENRE QUI AURA LIEU LE 26 MARS PROCHAIN

BILLETS EN VENTE LE JAN. 29 janvier 2021, 10h CET sur http://www.wardrunashop.com

La signature sonore de Wardruna n’a pas de frontière. Il transcende le temps, la langue et les genres musicaux. Le collectif norvégien est largement admiré pour ses performances scéniques idiosyncrasiques, authentiques et extraordinaires.

Face à la pandémie mondiale et à l’avenir incertain des spectacles vivants, Wardruna vous invite à les rejoindre depuis chez vous pour un ambitieux spectacle virtuel. Il s’agit de reconnecter les publics du monde entier et de réimaginer l’ensemble de l’expérience en direct d’une manière nouvelle et audacieuse.

En vous joignant à l’événement, vous pourrez assister à la première des chansons de leur nouvel album Kvitravn aux côtés de leurs œuvres précédentes, dans un cadre spécial.