Guns N’ Roses vient de partager du nouveau footage Live via sa série « Not In This Lifetime Selects ». Cet épisode revient sur le concert du 13 octobre 2019 lors du « Exit 111 Festival » aux US.

“Live And Let Die” (Wings cover)

“Shadow Of Your Love” (03:37)

“Black Hole Sun” (Soundgarden cover) (06:26)

“Knocking’ On Heaven’s Door” (Bob Dylan cover) (12:11)

“Paradise City” (25:05)