System Of A Down a annoncé un Live Stream qui servira de collecte de fonds pour aider les soldats de l’Artsakh et arméniens mutilés et blessés au milieu de la guerre du Haut-Karabakh qui a éclaté à l’automne dernier. L’événement aura lieu via youtube.com/systemofadown le 30 janvier à 09h00 PDT / 12h00 EDT et verra également le lancement du clip du morceau « Genocidal Humanoidz ».

