SCOUR le projet de Phil Anselmo (Down, Pantera…) avec des membres de Misery Index, Pig Destroyer… vient d’annoncer un Live Stream en Multi-caméra pour le 29 Janvier prochain. Il sera streamé depuis le « Nodferatu’s Lair » de Phil Anselmo et le groupe y jouera les 3 EPs « Grey », « Red » et « Black ». A noter la présence de Shock Narcotic en première partie.

Plus d’infos: https://livefrom.events/Scour/