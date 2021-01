Machine Head vient d’annoncer une nouvelle édition limitée de son album de 2007 « The Blackening ». Cette édition sera disponible en en vinyle picture disc et en cassette avec en bonus deux titres Live. L’album a été remasterisé par Ted Jensen (Pantera, Deftones) et Justin Shturtz.

Cette édition est disponible à la précommande: https://tentontradingco.com/collections/new