LANDMVRKS dévoile la vidéo de « Paralyzed »

Communiqué: DÉCOUVREZ « PARALYZED » LE NOUVEAU TITRE DE LANDMVRKS TOURNÉ À L’ACCOR ARENA

près « Rainfall » et « Lost In A Wave », les marseillais de LANDMVRKS dévoilent

un troisième titre de l’album à venir : « Paralyzed ».

Ce clip a été réalisé dans une des salles les plus emblématiques de France, l’Accor Arena, alors que le monde était confiné et que tous les concerts, toutes les tournées étaient à l’arrêt.

En réaction à cette période d’inertie, la vidéo de « Paralyzed » est dédiée aux artistes, aux musiciens, aux fans et à toutes les personnes que la pandémie a paralysés. Le clip illustre cette forme de paralysie qu’est le confinement, le fait de rester presque 24h/24 emmuré chez soi, sans pouvoir s’évader autrement que mentalement.

« Notre culture a certes un genou à terre, mais tous ensemble, après la pandémie, nous l’aiderons à se relever, à émerger de sa paralysie, et à la rendre plus forte et active que jamais. » LANDMVRKS (Myrock Magazine)

« Lost In The Waves », le nouvel album des fers de lance du métalcore Français, est à venir le mois prochain chez Opus Rise Music et Arising Empire​.