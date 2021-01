Jason Bieler dévoile une vidéo avec en Guest des membres de Skindred, Megadeth…

Jason Bieler vient de dévoiler une vidéo pour son nouveau single « Beyond Hope » tiré de l’album solo « Songs For The Apocalypse » sorti le 22 janvier sous le nom Jason Bieler And The Baron Von Bielski Orchestra. A noter la présence en Guest de membres de Megadeth, Sevendust, Queensrÿche Et bien d’autres… Pour ce single, on retrouve en Guest Benji Webbe (Skindred), David Ellefson (Megadeth) et Bumblefoot (Ron Thal, ex-Guns N’ Roses).