HORSKH : nouveau single, nouveau clip

Communiqué: A quatre jours de la sortie de son second album, HORSKH en propose un nouvel extrait. Quatrième single de Wire, « Mud In My Wheels » est une synthèse sonore parfaite entre les parties EBM/electro et l’aspect metal industriel de HORSKH. Tout comme ses prédécesseurs « Strobes », « Trying More » et « Cut The Knot », c’est avec deux impacts que « Mud In My Wheels » surprend le tympan : un premier frontal et un second plus insidieux.

Wire sera disponible Vendredi 22 Janvier et sera distribué par Blood Blast





Wire, second long-format du trio et successeur de Gate (2017 – Audiotrauma Records), n’a qu’un seul objectif : pousser davantage l’aspect sauvage et violent d’HORSKH tout en assumant certaines influences. Autrement dit : marteler une fois de plus qu’HORSKH est une collision entre la violence du metal et le pouvoir accrocheur hypnotique de l’electro !

Tracklist

01. Strobes

02. Trying More

03. Mud In My Wheels

04. A Breathe Before The Fall

05. Cut The Knot

06. Stolen Memories

07. Break Off

08. Common Crimes

09. Black Switch

10. Pull The Wire

11. Set On Fire

12. May Day