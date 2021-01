Go Ahead And Die, le nouveau projet de Max Cavalera et de son fils Igor Amadeus

Max Cavalera et son fils Igor Amadeus Cavalera se sont associé dans un nouveau projet intitulé Go Ahead And Die. Ils sont accompagnés par Zach Coleman (Black Curse, Khemmis) et viennent de signer un contrat avec Nuclear Blast Records pour la sortie d’un premier album.

Communiqué:

Nous sommes fiers d’annoncer que nous avons signé avec Nuclear Blast !

GO AHEAD AND DIE c’est:

Max Cavalera | Guitare et voix

Igor Amadeus Cavalera | Basse, guitare et voix

Zach Coleman | Batterie

Max Cavalera commente: « Une collaboration père / fils unique en son genre apportant une nouvelle attitude à la vieille école! Des riffs de malades et des paroles abrasives d’Igor et des percussions brutales de Zach Coleman (BLACK CURSE, Khemmis) m’ont inspiré ! Les temps extrêmes appellent de la musique extrême! »

Igor Amadeus Cavalera déclare: « Nous sommes plus que ravis de signer avec Nuclear Blast. Ils sont définitivement le bon choix pour ce disque colossalement lourd. G.A.A.D. fournira une énergie rapide et haineuse qui n’a pas été entendue depuis des années. »

Zach Coleman ajoute: « Je ne pourrais pas être plus excité de faire partie de GAAD et de faire sortir l’album sur Nuclear Blast! J’ai l’impression que nous avons pu capturer l’agression (extrême) avec l’album. C’est un mélange de vieille école. (pensez métal / punk de l’ère 89) et des sons plus récents qui reflètent ce qui se passe autour de nous. Protestez et survivez! »

Nuclear Blast commente: « Pour un disque aussi lourd, brutal et énervé; GO AHEAD AND DIE laissera n’importe quel fan de Metal avec un sourire sur leur visage. Avec des riffs de la taille des rochers et une véritable attitude « fuck off » qui parle des horreurs d’aujourd’hui, cet album laissera sans aucun doute une marque dans le métal et nous sommes heureux de faire partie du voyage. «

Restez à l’écoute pour plus d’informations sur le prochain premier album. »

Plus d’infos: https://www.facebook.com/GoAheadAndDieBand