AVATAR, leur ‘Impossible Concert Experience’ continue samedi prochain, avec un second concert en ligne

Communiqué: « An Impossible Concert Experience »

Voilà comment les suédois d’Avatar ont décidé de baptiser la série de concerts qu’ils ont commencé à donner, en ligne, samedi dernier.

Si samedi dernier vous avez raté Age of Dreams, un show où le groupe a joué l’intégralité de l’album « Hunter Gatherer » + une sélection des chansons les plus populaires du groupe vous pouvez encore vous rattraper en participant aux 3 prochains « live stream », qui seront complètement différents ! En effet, chaque prestation se déroule sur une scène spécifique spécialement dessinée pour l’occasion en liaison avec le thème du concert.

Rendez-vous donc samedi prochain, le 16 janvier pour : Age of Illusions

(setlist composée de titres des albums « Feathers & Flesh » et « Avatar Country » choisis par les fans)

Samedi 23 janvier : Age of Madness

(setlist composée de titres des albums « Black Waltz » et « Hail the Apocalypse » choisis par les fans)

Samedi 30 janvier– Age of Memories

(setlist composée de titres des albums « Thoughts of No Tomorrow », « Schlacht » et « Avatar » choisis par les fans)

Réservez vos billets dès maintenant ici https://avatarages.com/?ref=LiveNationFR