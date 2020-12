WHEEL annonce un nouvel album et en dévoile un extrait en vidéo

Communiqué: Le groupe de prog-metal finlandais, WHEEL sera donc de retour le 26 mars 2021, avec « Residant Human », un nouvel album qui fera suite à « Moving Backwards » (2019), disque qui avait engendré les singles « Where the Pieces Lie » et « Vultures ». Ce dernier a généré plus de 1,900,000 streams rien que sur Spotify !

Après deux EPs, « The Path » en 2017 & » The Divide » en 2018, « Moving Backwards » avait vu le groupe affirmer son identité. Conjuguant rock progressif rock à des influences grunge, avec des incursions ressemblant à des musiques de film,les compositions de WHEEL étaient souvent comparées à celles de Tool…

Plus expansif et puissant que jamais, ce nouvel album présente un groupe au faîte de son art…

WHEEL est annoncé en 1ère partie de la tournée Epica / Apocalyptica qui devrait passer par Paris en avril 2021.