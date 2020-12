SCOUR le projet qui inclus Phil Anselmo (Down, Pantera…), John Jarvis (Agoraphobic Nosebleed), Derek Engemann (Phil Anselmo & The Illegals, ex-Cattle Decapitation), Mark Kloeppel (ex-Misery Index) et Adam Jarvis (Pig Destroyer, Lock Up), dévoile le titre « Flames ». C’est dispo cu-dessous. Le titre est tiré du EP « Black » prévu pour le 27 novembre.