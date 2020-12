DROPDEAD CHAOS qui est composé de membres de Betraying The Martyrs, Black Bomb A, Sidilarsen, Les Tambours du Bronx ou encore Think Of A New Kind et Smash Hit Combo, vient de dévoiler le titre « Humans ». Créé lors du premier confinement en Mars 2020, DropDead Chaos a pour objectif de soutenir des causes qui lui sont chères comme celles des soignants ou des salles de concerts en difficultés.