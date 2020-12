Des membres de CARCASS, PERIPHERY, REVOCATION, INTEGRITY… pour une reprise d’ANTHRAX

Pour une nouvelle session du show « Two Minutes to Late Night », plusieurs musiciens et chanteurs se sont associés pour une reprise d’ANTHRAX « Caught In A Mosh ».

Le line up était composé de:

Chant: Erlend Hjelvik (Hjelvik, Ex-Kvelertak)

Chant: Shawna Potter (War On Women)

Chant: Dwid Hellion (Integrity)

Chant: Jordan « Gwarsenio Hall » Olds

Guitare: Dave Davidson (Revocation, Gargoyl)

Guitare: Mark Holcomb (Periphery)

Basse: Aaron “Bubble” Patrick (All That Remains/Bury Your Dead)

Batterie: Daniel Wilding (Carcass)

C’est à voir juste ci-dessous: